Одну из сотен ошибок «Армагеддона» попытались объяснить: что из этого вышло

«Армагеддон» уже давно входит в разряд культовой фантастики. Картина сделана мастерски и потрясает своим размахом. Но на самом деле с эпичной лентой Майкла Бэя не все так просто.

Сюжет рассказывает нам о том, что в сторону Земли движется огромный астероид, поэтому столкновение неизбежно. Ученые разработали план, как остановить катастрофу, а дальше начинается самое интересное.

Фильм полон нестыковок и игнорирует законы логики. Эксперты насчитали в «Армагеддоне» аж 168 ошибок. Сотрудники NASA даже используют его как тест для новичков, чтобы те нашли как можно больше ляпов.

Впрочем, один из них поклонники фильма попытались разъяснить. Речь идет о моменте, когда к экипажу присоединяется нефтяной бурильщик. Критики считают, что проще было бы обучить астронавтов пробивать материю. Однако пользователи Сети отметили, что в космических агентствах часто обращаются к узким специалистам. Да и обучить астронавтов бурению не так-то просто, как кажется. Поэтому сюжетный поворот с командой бурильщиков вполне логичен.