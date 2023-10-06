Одну из самых известных артисток Индии почти никто не видел: дело в нестандартной внешности

Лата Мангешкар украсила своим потрясающим вокалом множество индийских фильмов. Зрители по всему миру обожали ее голос, но почти никто из них не видел, как же выглядит его обладательница.

Одну из самых известных артисток Болливуда прятали от публики. И причина этого крылась в ее нестандартной внешности.

Киношники всегда отличались высокими требованиями к звездам. Красивая картинка порой была превыше всего, но похвастаться красотой Мангешкар едва ли могла. У исполнительницы был слишком большой нос, непропорционально маленький рот, к тому же и глаза разного размера.

Количество раз, когда певицу приглашали на телевидение, можно сосчитать по пальцам одной руки. Но это не умаляло любви публики к ней. Лата легко брала любые ноты: ее диапазон впечатлял любого. Кроме того, она исполняла песни на 36 языках Индостана, а это считалось весьма редким явлением.