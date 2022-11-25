Одну из лучших сцен в картине «Место встречи изменить нельзя» придумал Высоцкий

Сериал «Место встречи изменить нельзя» стал одним из главных фильмов 70-х. Картина запомнилась не только яркими персонажами, но и весьма напряженными эпизодами, которые до сих пор заставляют зрителей вжаться в кресла. При этом, как оказалось, одной из самых ярких сцен изначально не было в сценарии, а ответственен за нее Владимир Высоцкий.

Дело в том, что Высоцкий старался проявить себя во время работы над лентой. Он был близким другом Станислава Говорухина, поэтому тот прислушивался к его мнению. И именно артист предложил добавить эпизод в подвале, где его персонажу Глебу Жеглову удается уйти от погони с помощью фотографии его возлюбленной Вари Синичкиной.

Изначально в книге братьев Вайнеров «Эра милосердия», на основе которой строился фильм, не было похожего момента. Однако Высоцкий добавил сцену, а в особенности подчеркнул, что важную роль в ней должен сыграть портрет его экранной возлюбленной. После нескольких обсуждений в фильме появился самый напряженный эпизод, когда Жеглов спасается от погони, увидев Синичкину.

В итоге доверие Говорухина оправдалось. Зрители остались в восторге от картины, ведь до этого в советском кино не было таких остросюжетных проектов.