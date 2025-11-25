Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца

Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца

25 ноября 2025 11:49
Имельда Стонтон в роли профессора Амбридж в «Гарри Поттере и Ордене Феникса»

Теперь одну из главных злодеек всей франшизы возненавидят еще больше.

Киноадаптации часто идут на компромиссы: чтобы уместить объёмную книгу в двухчасовой фильм, режиссёры и сценаристы вынуждены жертвовать второстепенными сценами и нюансами. Франшиза о Гарри Поттере — не исключение. Многие тонкие психологические моменты, которые в книгах придают героям глубину, в экранизациях попросту исчезают.

Именно так случилось с одной из самых болезненных линий пятого фильма — историей издевательств Долорес Амбридж над Гарри Поттером. В кино мы видим лишь внешние проявления её жестокости: принудительные письма, унизительные наказания, ледяное презрение.

Но в книге за этими сценами скрывается куда более пронзительный подтекст — одиночество Гарри, его молчаливая борьба и отсутствие поддержки даже со стороны самых близких друзей.

В книге Гарри никому не рассказывал об издевательствах Амбридж — даже Рону и Гермионе

Дэниел Рэдклифф и Имельда Стонтон в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

В киноверсии «Гарри Поттера и Ордена Феникса» секрет Гарри о том, что после основных уроков он вынужден ходить в кабинет Амбридж на отработку «наказания», перестает быть секретом практически сразу — Гермиона замечает порезы на руках Гарри и заставляет его рассказать ей всю правду. В книге же ситуация немного другая — Гарри так и не признается друзьям в том, что отработки причиняют ему физическую боль, а когда Рон и Гермиона спрашивают о том, что Гарри приходится делать в качестве наказания, он отвечает, что просто прописывает одну и ту же фразу несколько раз подряд. Примечательно, что в этом случае Рон и Гермиона не видят в этом ничего плохого и даже признают, что Гарри на самом деле еще легко отделался.

Изменение этой детали в фильме привело к созданию очень точной сюжетной линии, демонстрирующей насилие

В книге Гарри и сам не понимал, почему он в итоге не рассказал о происходящем Рону и Гермионе — но вполне очевидно, что именно страх и собственный шок от того, что с ним происходит, удержали его от того, чтобы обличить Амбридж хотя бы перед своими близкими друзьями. Жестокая директриса точно знала, что все, что происходит в ее кабинете, там же и останется, а Гарри предпочел просто попытаться забыть обо всем и абстрагироваться от ситуации — именно это делать комментарии Рона и Гермионы о том, что наказание не такое уж тяжелое, еще более жестокими.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Читать дальше 7 декабря 2025
Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Читать дальше 7 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше