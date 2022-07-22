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Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть

22 июля 2022 09:35
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть

Звезда не ограничится спонтанной церемонией в Лас-Вегасе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек осчастливили своих фанатов новостями о тайной свадьбе в Лас-Вегасе. Артистка уверяла, что церемония прошла максимально скромно: она одолжила платье из реквизита со съемок, а Бен облачился в смокинг из собственного гардероба. Но одной свадьбы паре оказалось мало.

Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть

Подробности о предстоящем бракосочетании Дженнифер Лопес уже слили в Сеть. По информации TMZ, звезда вместе с мужем готовит большую частную вечеринку. Праздник должен пройти в ближайшие недели в доме Бена в городе Райсборо в Джорджии. В список гостей попали члены семей молодоженов и их близкие друзья. Ожидается, что среди них окажутся общие и знакомые пары — юморист Джимми Киммел и актер Мэтт Дэймон. В настоящий момент Дженнифер и Бен уже находятся в Джорджии, занимаясь планированием торжества.

В особняке Аффлека места хватит на всех приглашенных. Только участок под виллой занимает площадь в 35 гектаров. Любопытно, что еще 3 года назад он пытался продать дом за 8 млн долларов, но затем удалил объявление.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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