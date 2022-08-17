Одной свадьбы мало: Дженнифер Лопес ради Аффлека готова расстаться с миллионами

В середине июля Дженнифер Лопес рассказала о тайной свадьбе с Беном Аффлеком. Их история любви растянулась на 20 лет: о помолвке пара объявила еще в 2002 году, но позже церемония отменилась. Лопес рассказывала, что мечтала быть в важный день рядом с Беном в окружении только близких людей, а папарацци, преследовавшие пару, делали это невозможным. Именно поэтому на заключение брака в Лас-Вегас в этом году звезды отправились только вдвоем.

Свадьба прошла очень скромно: Лопес взяла платье, оставшееся после съемок фильма, а Бен выбрал пиджак из гардероба. Но одного торжества артистке оказалось мало, поэтому она уже готовится к пышной церемонии, ради которой готова расстаться с миллионами. По данным PageSix , свадьба должна состояться в ближайшие выходные. Сообщается, что Дженнифер привлекла к работе известного организатора Колина Коуи. За свои услуги он просит от 25 тысяч до 25 млн долларов. Уже известно, что в список приглашенных попали брат Бена Кейси Аффлек, комик Джимми Киммел, актер Мэтт Деймон и другие друзья пары.

Платье для Лопес на этот раз эксклюзивно создавали в модном доме Ralph Lauren. Источники пока не знают лишь о месте проведения церемонии: одни говорят, что у алтаря влюбленные встретятся в поместье Аффлека в Райсборо, другие — молодожены и гости разместятся на острове Сент-Саймонс.