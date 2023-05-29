Одной стыдно, другой весело: две солистки Artik & Asti столкнулись лицом к лицу

Участники музыкальных групп довольно часто начинают строить сольную карьеру. Однако не всегда это закачивается успешно.

Анне Асти повезло, ведь даже после ухода из невероятно успешного дуэта она продолжила выпускать популярные композиции. Исполнительница записывала новые клипы и отправилась в концертный тур. Все старания красавицы окупились, и на одной из самых престижных музыкальных премий она получила сразу 4 награды. В том числе она забрала статуэтку и в номинации «Прорыв года».

Однако на мероприятии произошел казус. В то время как Анна радовалось своему ошеломительному успеху, ее преемница явно испытывала чувство стыда. Певица Севиль стала новой солисткой в дуэте Artik & Asti. На церемонию она пришла без своего коллеги, и ей пришлось в одиночку подниматься на сцену за наградой в номинации «Лучшая группа». Зрители заметили, что исполнительница сильно смущалась, ведь пока она не сделала ничего для того, чтобы заслужить статуэтку.