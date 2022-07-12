Одной провокацией не ограничилась: дочь осрамила Урганта на всю страну

Эрика Кикнадзе шокировала пользователей Сети своей чувственной фотосессией. Соответствующим кадром она поделилась в социальных сетях.

В записи 22-летняя Эрика предстает в весьма откровенном наряде. Знаменитость, которая уже давно живет в Нью-Йорке, задирает юбку показывая подписчикам свое нижнее белье. Как оказалось, ее поклонники не остались в восторге от подобной провокации. В комментариях они осудили дочь Урганта за чересчур раскрепощенный образ, призвали быть скромнее и заботиться не только о своей репутации, но и о репутации отца.

«Да уж! Ну и времена», «Стыдно», — пишут пользователи Сети.

Отметим, что эта публикация далеко не первая откровенная запись Эрики. Наследница Урганта не ограничивает себя и часто хвастается весьма раскрепощенными нарядами, сталкиваясь с критикой. В некоторых случаях телеведущему в комментариях даже приходится ее защищать от нападок подписчиков.

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