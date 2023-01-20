Одной певицы оказалось мало: с кем вынуждена была делить мужа Ирина Аллегрова

Личная жизнь шальной императрицы Ирины Аллегровой была бурной и насыщенной. Каждого своего партнера артистка считала своим мужем, но ни один из ее громких романов не закончился чем-то хорошим.

Отдельного внимания стоит брак Аллегровой с музыкантом и продюсером Владимиром Дубовицким. Вместе с ним она переехала в столицу, где и начала свой карьерный путь в составе группы «Электроклуб». Дубовицкий внес лепту в успех Аллегровой.

Именно под его началом она стала носить полупрозрачные наряды с блестками и открытым декольте. Еще Владимир посоветовал Ирине сменить цвет волос и прическу. Так, с подачи мужа она превратилась в блондинку с пышной шевелюрой и стала узнаваемой.

Дубовицкий понял, что у него талант — делать звезд. Вскоре он решил уйти от Аллегровой и заняться новым «проектом». Следующей избранницей продюсера стала Татьяна Овсиенко. Певицу винили в том, что она отбила мужа у Ирины, однако обе это отрицали. Артистки утверждали, что Овсиенко закрутила роман с Владимиром уже после его развода. Позднее обе называли его «общим мужем» и ни на кого не держали обиду.