Одной ногой в могиле: после смерти мужа Гурцкая в тяжелом состоянии

Диана Гурцкая не может оправиться после гибели своего супруга — 46-летнего Петра Кучеренко. Чтобы хоть как-то облегчить состояние овдовевшей певицы, ее родным пришлось срочно принимать меры.

Рядом со звездой находятся брат Роберт и сын Константин. В Сети ходят слухи, что незрячая исполнительница одной ногой в могиле: Гурцкая ни с кем не выходит на связь и отказывается вставать с постели.

Ранее Роберт дал короткий комментарий журналистам, в котором признался, что для его сестры нет жизни без мужа. Это подтвердила и Анна Калашникова, раскрыв правду о состоянии пропавшей с радаров Дианы.

Светская львица отметила, что Гурцкая стала настоящей затворницей. Родные переживают за ее эмоциональное состояние, поэтому увезли артистку из России в Абхазию.