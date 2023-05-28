Однолюбы: эти 3 знака Зодиака не умеют расставаться с людьми

Если представители этих знаков привязываются к людям, то уже навсегда.

“Я никогда тебя не оставлю”, “Буду рядом всегда”, “Не хочу с тобой расставаться”, - эти и подобные фразы могут показаться слащавыми и фальшивыми, заимствованными из сентиментальных книжек и романтических фильмов. Но на самом деле некоторые люди произносят похожие реплики вовсе не бездумно или в знак подражания вымышленным героям, а потому что действительно закладывают в них глубокий смысл. Рассказываем, под какими знаками появляются на свет люди, для которых слова “Я верен тебе до конца жизни” - отнюдь не преувеличение.

Телец

Стабильность - один из столпов жизни Тельца. Представители земного знака - консерваторы, привычный ход событий для них куда милее новшеств. А уж поговорка “старый друг лучше новых двух” вполне могла бы стать их девизом. Телец привязывается к людям так крепко, что потом не хочет их отпускать.

Конечно же, главным образом это касается любимого человека.

Телец - однолюб, который, отдав свое сердце человеку, больше не потребует его обратно. Он надеется на то, что вторая половинка будет относиться к нему так же трепетно, но, увы, так случается далеко не всегда. И Телец не может смириться с потерей.

Дева

Окружающие могут видеть в Деве множество недостатков, однако все они меркнут перед ее главным достоинством - верностью. Люди, появившиеся на свет под покровительством земной стихии, подобны Хатико. Они испытывают к близкому человеку такую сильную привязанность, что над ней не властно время.

Даже если отношения с любимым человеком не сложились и пришлось расстаться, Дева еще долгие годы будет надеяться на его возвращение.

Представители этого знака не могут быстро вычеркнуть из жизни целую главу. А уж если бывший надумает вернуться, его встретят с распростертыми объятиями.

Рыбы

Разрушившиеся отношения - настоящий удар для Рыб. Эти чувствительные создания могут и заболеть на нервной почве. Они привязываются к человеку всем сердцем, всей душой, и бесконечно горюют и переживают, когда в силу обстоятельств приходится распрощаться с ним.

Сколько бы времени ни прошло с момента расставания, Рыбы будет надеяться на возобновление отношений и вздрагивать от каждого звонка, смс, похожего силуэта на улице.

Их душа объята безграничной тоской. Больше всего на свете водный знак желает, чтобы мироздание вернуло ему любовь всей жизни, со всем остальным он готов мириться.