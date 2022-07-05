Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одного «студента» не хватило: 46-летняя Волочкова пошла вразнос

Одного «студента» не хватило: 46-летняя Волочкова пошла вразнос

5 июля 2022 17:40
Одного «студента» не хватило: 46-летняя Волочкова пошла вразнос

Экс-балерина показала снимок в окружении молодых парней.

Анастасия Волочкова не устает эпатировать публику. Буквально месяц назад она рассказывала о тайном бойфренде, с которым отдыхала в Турции. Пока в Telegram-каналах судачили о том, что избранник Волочковой — рядовой таксист, она уверяла, что у ее возлюбленного есть сбережения, частный самолет и обширный список недвижимости. Но курортный роман не получил продолжения после возвращения звезды в столицу.

Недавно на выступлении в Подмосковье Анастасию заметили в компании другого мужчины. На концерт он подвез ее на шикарной иномарке. Мужчина выглядит настолько молодо, что его уже окрестили в Сети «студентом». Удалось выяснить, что очередного спутника Волочковой зовут Джехангир Мансуров, он владеет агентством недвижимости.

Но одного «студента» артистке не хватило. На днях Анастасия опубликовала в Telegram снимок, на котором позирует, сидя между двумя мужчинами. Одним из них был Мансуров, а второго — молодого блондина — она представила как давнего друга, который помогает ей в организации творческих вечеров.

«Завидуйте молча», — подписала фото Волочкова.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video