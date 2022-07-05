Одного «студента» не хватило: 46-летняя Волочкова пошла вразнос

Анастасия Волочкова не устает эпатировать публику. Буквально месяц назад она рассказывала о тайном бойфренде, с которым отдыхала в Турции. Пока в Telegram-каналах судачили о том, что избранник Волочковой — рядовой таксист, она уверяла, что у ее возлюбленного есть сбережения, частный самолет и обширный список недвижимости. Но курортный роман не получил продолжения после возвращения звезды в столицу.

Недавно на выступлении в Подмосковье Анастасию заметили в компании другого мужчины. На концерт он подвез ее на шикарной иномарке. Мужчина выглядит настолько молодо, что его уже окрестили в Сети «студентом». Удалось выяснить, что очередного спутника Волочковой зовут Джехангир Мансуров, он владеет агентством недвижимости.

Но одного «студента» артистке не хватило. На днях Анастасия опубликовала в Telegram снимок, на котором позирует, сидя между двумя мужчинами. Одним из них был Мансуров, а второго — молодого блондина — она представила как давнего друга, который помогает ей в организации творческих вечеров.