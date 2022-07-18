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Одного слова достаточно: Николаев высказался об отъезде из страны

18 июля 2022 09:54
Одного слова достаточно: Николаев высказался об отъезде из страны

Музыкант определился со своим будущим.

Игорь Николаев рассказал, планировал ли когда-нибудь переезд за границу. Долгое время музыкант весьма плотно сотрудничал с иностранными музыкантами. В послужном списке Николаева можно обнаружить не только хиты для российских артистов. Композитор много времени посвятил работе в Швеции и других европейских странах и успел посотрудничать со многими популярными на весь мир музыкантами. Но опыт жизни за рубежом не расположил его к переезду. По словам Николаева, он давно определился, сможет ли жить в другой стране.

«Никогда», — признался композитор в беседе с порталом «7 дней».

При этом Николаев подчеркнул, что является патриотом своего родного Сахалина. Музыкант до сих пор вспоминает места, где отдыхал в детстве, и уверен, что лучше в мире ничего нет, поэтому он и не планирует уезжать из страны.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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