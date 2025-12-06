Меню
6 декабря 2025 18:36
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

Четыре с половиной часа звучат как вызов, но оно того стоило.

5 декабря зарубежная аудитория увидела долгожданный проект «Убить Билла: Кровавое дело целиком» – монументальную версию, в которой культовая дилогия Квентина Тарантино впервые слилась в единый четырехчасовой фильм, как это и задумывалось изначально.

Картина продолжительностью 4 часа 35 минут была дополнена новым анимационным эпизодом, что стало приятным сюрпризом для фанатов. И уже на следующий день после премьеры исследовательская компания Cinemascore опубликовала рейтинг зрительских симпатий, основанный на живых опросах в кинотеатрах.

Результат оказался впечатляющим: единая версия получила высшую оценку «А+». Это означает, что спустя два десятилетия переиздание сумело превзойти по зрительским оценкам оригинальные части: первый фильм 2003 года удостоился «В+», а сиквел 2004 года – «А–».

В социальных сетях и на форумах поклонники делятся восторженными впечатлениями, подтверждая сухую статистику живыми эмоциями:

«Обязательно посмотрите. Я никогда раньше не смотрел фильм такой длины. Создать что-то длиннее 4 часов и удержать зрительский интерес от начала до конца – это серьёзное достижение»,

«Чуть больше 4-х часов великолепного экшена, прекрасных диалогов, отличной игры актёров и море крови. езупречный саундтрек, масса пасхалок. Надеюсь, однажды выйдет издание в формате 4K, потому что одного похода в кино оказалось мало. Я знаю, многие смотрели сначала первую часть, потом вторую. Но сделайте себе одолжение – посмотрите это так, как и было задумано»,

«Оценка A+ абсолютно заслужена. Ритм, музыка, хореография драк – в единой версии всё работает по-новому. Старые части по отдельности теперь кажутся лишь трейлером к этому шедевру», – отмечают зрители.

Таким образом, «Кровавое дело целиком» совершило редкое двойное достижение: оно не только объединило культовую историю в авторском формате, но и завоевало большую зрительскую любовь, чем оригинальные фильмы по отдельности, доказав, что спустя 20 лет сага может открыться с новой, ещё более эффектной стороны.

Ранее мы писали: 10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше

Фото: Кадр из фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (2006)
Ольга Назарова
