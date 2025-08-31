Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

31 августа 2025 18:36
Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

Мульт снимали почти 15 лет, создавая десятки кукол вручную. И хотя со временем Попугай «пополнел», Слонёнок повзрослел, а узоры Удава менялись, Мартышка осталась той же — вечной «зажигалкой» компании.

Мультфильм «38 попугаев» давно стал классикой, но за его легкостью и игрой слов скрывается масса любопытных деталей. А еще — имя Ивана Уфимцева, режиссера, без которого не было бы ни философского Удава, ни суетливого Попугая.

Пятнадцать лет Ивана Васильевича назад не стало, и лучший способ вспомнить мастера — снова взглянуть на его работу внимательнее.

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

Уфимцев нашел в сценарии молодого писателя Григория Остера не только детскую игру, но и простор для иронии. Он позвал Леонида Шварцмана, художника Чебурашки, и Юрия Норштейна, и вместе они стали выдумывать характеры.

Слоненок и Мартышка получились легко, а вот с Удавом мучились: Шварцман терпеть не мог змей и нарисовал ему нос, брови и веснушки, лишь бы стало не так страшно. Норштейн подсказал задумчивый «жест хвостом» — так философия Удава заиграла в кадре.

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

Попугая тоже создавали долго: хвост мешал кукольникам, большие крылья обрезали, и герой ожил. В какой-то момент команда заметила, что его манеры подозрительно напоминают деловитые жесты… Ленина. Черты усилили, но зрителям о шутке не рассказали.

А вот Бабушку Удава срисовали с эстрадного образа Бориса Владимирова — он уморительно играл старушку Авдотью Никитичну.

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

Не обошлось и без мифов. В мультфильме длина Удава — 38 попугаев (и одно попугайское крылышко, которое можно не считать), но на деле все скромнее: около десяти. Просто иначе он не поместился бы в кадр.

Ранее мы писали: Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

Фото: Кадр из мультфильма «38 попугаев» (1976)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем «Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем Читать дальше 1 сентября 2025
Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру) Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру) Читать дальше 1 сентября 2025
Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова Читать дальше 31 августа 2025
Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике) Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике) Читать дальше 31 августа 2025
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя Читать дальше 30 августа 2025
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Читать дальше 30 августа 2025
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой Читать дальше 29 августа 2025
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли Читать дальше 29 августа 2025
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа «Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше