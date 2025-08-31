Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

Мульт снимали почти 15 лет, создавая десятки кукол вручную. И хотя со временем Попугай «пополнел», Слонёнок повзрослел, а узоры Удава менялись, Мартышка осталась той же — вечной «зажигалкой» компании.

Мультфильм «38 попугаев» давно стал классикой, но за его легкостью и игрой слов скрывается масса любопытных деталей. А еще — имя Ивана Уфимцева, режиссера, без которого не было бы ни философского Удава, ни суетливого Попугая.

Пятнадцать лет Ивана Васильевича назад не стало, и лучший способ вспомнить мастера — снова взглянуть на его работу внимательнее.

Уфимцев нашел в сценарии молодого писателя Григория Остера не только детскую игру, но и простор для иронии. Он позвал Леонида Шварцмана, художника Чебурашки, и Юрия Норштейна, и вместе они стали выдумывать характеры.

Слоненок и Мартышка получились легко, а вот с Удавом мучились: Шварцман терпеть не мог змей и нарисовал ему нос, брови и веснушки, лишь бы стало не так страшно. Норштейн подсказал задумчивый «жест хвостом» — так философия Удава заиграла в кадре.

Попугая тоже создавали долго: хвост мешал кукольникам, большие крылья обрезали, и герой ожил. В какой-то момент команда заметила, что его манеры подозрительно напоминают деловитые жесты… Ленина. Черты усилили, но зрителям о шутке не рассказали.

А вот Бабушку Удава срисовали с эстрадного образа Бориса Владимирова — он уморительно играл старушку Авдотью Никитичну.

Не обошлось и без мифов. В мультфильме длина Удава — 38 попугаев (и одно попугайское крылышко, которое можно не считать), но на деле все скромнее: около десяти. Просто иначе он не поместился бы в кадр.

