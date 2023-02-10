Одного дворца в Америке мало: не поверите, что преподнесли Киркорову фанаты

Филипп Киркоров может похвастаться армией преданных фанатов, которые готовы ради него буквально на все. Щедрость некоторых поклонников творчества артиста и вовсе переходит все границы.

Особенно отличилась пожилая жительница Ульяновска. Она решила, что поп-королю отечественной эстрады явно недостаточно шикарного дворца в престижном районе Майами, на территории которого есть и бассейн, и зона барбекю, и даже автопарк.

Поклонница пришла к выводу, что артисту не помешает ее квартира, и поспешила переписать свою единственную недвижимость на звезду. Экс-супруг Аллы Пугачевой подарок не оценил и отказался от чужого жилья.

Тем не менее пенсионерка не стала возвращаться домой, поскольку больше не считала эти квадратные метры своими. Кроме того, она заявила, что ничуть не жалеет о своем решении, поскольку дарственную исполнителю намеревалась оформить еще ее мать.