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Одно тело на двоих: как сейчас живет и выглядит потерявшая сестру Гита (фото)

19 ноября 2022 11:40
Одно тело на двоих: как сейчас живет и выглядит потерявшая сестру Гита (фото)

Тяжело болеет и скучает по сестре.
 

Сестры Зита и Гита Резахановы появились на свет в 1991 году. Девочки родились сиамскими близнецами – и до операции по «разъединению» имели одно тело на двоих. У сестер было три ноги, общий таз, мочевой пузырь, поэтому операция была страшно рискованной. Тем не менее, все прошло успешно – правда, было ясно, что полностью здоровым сестрам не быть.

В 2015 году Зита умерла после продолжительной болезни.

И Гита дала слово исполнить мечту сестры: выучить Коран.

В 2019 году у Гиты обнаружили рак толстой кишки и воспаление почки. Девушка часто лежит в больницах и признается, что невероятно скучает по сестре и до сих пор не может смириться с тем, что Зита умерла.

Одно тело на двоих: как сейчас живет и выглядит потерявшая сестру Гита (фото)

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Фото: соцсети, кадр из программы "Большая стирка" (2003)
Алла Новикова
Алла Новикова
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