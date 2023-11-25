Одно слово в корне изменило смысл «Конька-Горбунка»: с именем Иван все не так однозначно

Петр Ершов описывал главного героя в сказке «Конек-Горбунок» емко и иронично: «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак».

И тем самым поэт внес весомый вклад в укрепление образа Иванушки-дурачка. Этот герой путешествовал по сказкам, и везде его характер и повадки были одинаковыми с минимальными расхождениями. Однако при небольшом уме он всегда оказывался победителем и выходит сухим из воды в любой ситуации.

Почему? Потому что он совсем не был дураком. Иванушка был Другак. В язычестве было принято давать имена детям не сразу. Бытовало мнение, что так ребенка не похитят черти. Поэтому лет до 14, то есть до обряда инициации, имена у детей были временные.

Первенца звали Первак, второго ребенка — Вторак, третьего — по аналогии. А четвертый и далее получали имя Другак. Другой, то есть. Со временем произношение «испортилось» и превратилось в Дурака. Но к умственным способностям ребенка это не имело никакого отношения.