Одно слово из «Брата 2» на другие языки не перевести: вы говорите его, не задумываясь

Одно слово, которое используется едва ли не в каждом втором российском фильме, становится для иностранных переводчиков настоящей проблемой. Даже если они видели это тысячи раз, объяснить одним словом не смогут. В картине «Брат 2» это загадочное слово звучит дважды, и переводчикам пришлось поломать над ним голову.

В сцене поцелуя героини Ирины Салтыковой и Данилы Багрова певица говорит фразу «Давно я по подъездам не целовалась». Именно «подъезд» и есть то слово, которое создало проблемы для переводчиков. В английском языке такого понятия нет, поэтому фразу перевели как It’s been a long time since I kissed in a doorway. Но слово doorway означает вовсе не «подъезд», а «дверной проем».

Очевидно, что стояли они в тот момент вовсе не в дверном проеме. Второй раз это слово говорит уже сам Данила. Но в английской версии он зовет Ирину пойти не в подъезд, а в подворотню. Именно так переводится прозвучавшее в англоязычной версии слово archway.