Одно рукопожатие сломало жизнь голливудской легенды: ей помогли отомстить

Брюнетка с кукольной внешностью Джин Тирни в 1940-х считалась одной из голливудских див. Роль в фильме «Бог ей судья» принесла актрисе номинацию на «Оскар». Но ее карьера продолжалась лишь пару десятилетий, после чего Джин была вынуждена прекратить съемки: она уже не могла справляться с личными проблемами.

Поспешный брак с костюмером Олегом Кассини отметился трагедией. В 1942 году мужчина ушел на фронт, а Тирни, чтобы поддержать мужа, стала членом «Оборонных сил Америки». В ее задачи входило посещение официальных мероприятий, общие снимки с женщинами-военными, беседы с поклонниками и раздача автографов. На одном из подобных событий и произошло роковое рукопожатие.

Будучи на пятом месяце беременности, Джин заболела краснухой. Врачи убеждали ее избавиться от ребенка, предупреждая о последствиях, но актриса не послушалась. Родившаяся в 1943 году Антуанетта-Дарья была слепой и глухой. У девочки обнаружились и задержки в умственном развитии. С самого детства она росла в специальной клинике.

Только спустя пару лет после появления дочери одна из женщин-офицеров призналась Тирни, что сбежала из части, где была эпидемия краснухи, чтобы только дотронуться до любимой звезды. Этот сюжет позже использовала писательница Агата Кристи в романе «И, треснув, зеркало звенит...». Правда, в книге героиня, в отличие от Джин, смогла отомстить виновнице своего горя.