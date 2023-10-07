Одно правило помогло Пахмутовой и Добронравову прожить вместе 67 лет: ничего сложного

Александра Пахмутова и Николай Добронравов были вместе до тех пор, пока смерть их не разлучила. Супруги прожили бок о бок 67 лет и неоднократно слышали вопросы о секрете столь крепкого брака.

Как и любая пара, возлюбленные сталкивались с трудностями. Однако муж и жена не позволили проблемам разлучить их. Через любые неурядицы они проходили рука об руку, поскольку умели идти на уступки.

Там, где другие давно бы разошлись, знаменитости всегда находили компромисс. Детей у музыкантов не было, поэтому свой брак они хранили исключительно из любви друг к другу.

Об этом простом правиле ныне покойный композитор рассказал в одном из интервью.

«У нас всегда была общая позиция», — отметил Николай Николаевич в беседе с «Московским комсомольцем».

И подчеркнул, что в любовных отношениях главное — смотреть не друг на друга, а в одну сторону.