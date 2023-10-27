Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одно неловкое движение — и волос нет: на что советские женщины шли ради красивой прически

Одно неловкое движение — и волос нет: на что советские женщины шли ради красивой прически

27 октября 2023 15:15
Одно неловкое движение — и волос нет: на что советские женщины шли ради красивой прически

Современным красавицам такие жертвы ради моды даже не снились.

В Советском Союзе о таком разнообразии косметики, как сейчас, и мечтать не могли. Чтобы сделать модный начес или зафиксировать укладку, использовали народные средства. Далеко не все они были безопасными.

Например, вместо лака иногда смачивали локоны сахарной водой. Сироп склеивал шевелюру и помогал сохранять объем. Особо отчаянные женщины даже фиксировали челку пивом.

Сделать из прямых волос кудрявые могла плойка «Надейка». Несмотря на романтичное название, выглядел прибор устрашающе: из крупного корпуса торчали две рукояти металлических щипцов, внешне напоминающие отвертки.

Чтобы реже мыть голову, использовали сухие шампуни. Правда, не в современном аэрозольном варианте. Все было куда проще: кожу посыпали мукой, тальком или овсянкой, а затем вычесывали лишнее.

Окрашивание было рискованным делом. Обесцвечивание проводили перекисью водорода, которая часто давала неожиданную реакцию. Например, делала шевелюру зеленой, а не светлой.

Фото: Кадр из фильма «Салон красоты» (1985), кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1996)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше