Одно неловкое движение — и волос нет: на что советские женщины шли ради красивой прически

Современным красавицам такие жертвы ради моды даже не снились.

В Советском Союзе о таком разнообразии косметики, как сейчас, и мечтать не могли. Чтобы сделать модный начес или зафиксировать укладку, использовали народные средства. Далеко не все они были безопасными.

Например, вместо лака иногда смачивали локоны сахарной водой. Сироп склеивал шевелюру и помогал сохранять объем. Особо отчаянные женщины даже фиксировали челку пивом.

Сделать из прямых волос кудрявые могла плойка «Надейка». Несмотря на романтичное название, выглядел прибор устрашающе: из крупного корпуса торчали две рукояти металлических щипцов, внешне напоминающие отвертки.

Чтобы реже мыть голову, использовали сухие шампуни. Правда, не в современном аэрозольном варианте. Все было куда проще: кожу посыпали мукой, тальком или овсянкой, а затем вычесывали лишнее.

Окрашивание было рискованным делом. Обесцвечивание проводили перекисью водорода, которая часто давала неожиданную реакцию. Например, делала шевелюру зеленой, а не светлой.