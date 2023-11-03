Одно нецензурное слово: Тутберидзе резко высказалась о ноже в спину от Тарасовой

Этери Тутберидзе считается сильнейшим тренером не только в России, но и в мире. Эта железная леди подготовила не одну олимпийскую чемпионку. Впрочем, отношения Тутберидзе с подопечными нельзя назвать гладкими. Особенно драматично сложилась история с Евгенией Медведевой: оказывается, с наставницей спортсменку рассорили.

Тренер поведала в беседе с Леонидом Слуцким на YouTube-канале «Коммент. Шоу», что в работу с Медведевой активно вмешивалась Татьяна Тарасова. Причем судья ледовых программ делала это втайне от самой Этери Тутберидзе, влияя на ее подопечную. В интервью заслуженный тренер России призналась, что на Олимпиаде ее любимица Женя Медведева уже была для нее чужой.

Также Тутберидзе намекнула, что влиятельные люди пытались отбить у нее лучших фигуристок. Наставница рассказывала, что Липницкую и Медведеву активно подбивали сменить тренера.

«Негодяи (Нецензурное слово заменено — Прим. ред.) писали», — жестко высказалась она.

Многие подумали, что речь идет именно о Тарасовой.