Одно нецензурное слово: Тутберидзе резко высказалась о ноже в спину от Тарасовой
В фигурном катании назревает большой скандал.
Этери Тутберидзе считается сильнейшим тренером не только в России, но и в мире. Эта железная леди подготовила не одну олимпийскую чемпионку. Впрочем, отношения Тутберидзе с подопечными нельзя назвать гладкими. Особенно драматично сложилась история с Евгенией Медведевой: оказывается, с наставницей спортсменку рассорили.
Тренер поведала в беседе с Леонидом Слуцким на YouTube-канале «Коммент. Шоу», что в работу с Медведевой активно вмешивалась Татьяна Тарасова. Причем судья ледовых программ делала это втайне от самой Этери Тутберидзе, влияя на ее подопечную. В интервью заслуженный тренер России призналась, что на Олимпиаде ее любимица Женя Медведева уже была для нее чужой.
Также Тутберидзе намекнула, что влиятельные люди пытались отбить у нее лучших фигуристок. Наставница рассказывала, что Липницкую и Медведеву активно подбивали сменить тренера.
«Негодяи (Нецензурное слово заменено — Прим. ред.) писали», — жестко высказалась она.
Многие подумали, что речь идет именно о Тарасовой.