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Одно лицо: Волочкову высмеяли за копирование стиля Пугачевой

5 августа 2022 12:50
Одно лицо: Волочкову высмеяли за копирование стиля Пугачевой

Далеко не все остались в восторге от модных экспериментов артистки.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой фанатов из-за своего нового образа. Как уверены пользователи сети, балерина решила скопировать стиль Аллы Пугачевой.

Несколько дней назад танцовщица решила принять участие в новой фотосессии, ради которой полностью изменила свой имидж. Знаменитость решила позировать в светлом парике с челкой и добавила пикантности образу широкополой шляпой. Как отметили внимательные фанаты, в новом наряде артистка стала похожа на Примадонну в молодости.

Одно лицо: Волочкову высмеяли за копирование стиля Пугачевой

«В стиле Аллы Борисовны», «От Пугачевой не отличить», «Как Пугачева оделись, даже не узнала сначала», — делятся мнением пользователи сети в блоге балерины.

При этом некоторые похвалили Волочкову за неожиданное преображение. По словам поклонников, балерине нужно всегда так одеваться и отказаться от ее привычных вещей.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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