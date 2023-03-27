Одно лицо: только посмотрите на любимую бабушку Утяшевой (фото)

Ляйсан Утяшева предпочитает откровенно рассказывать о своей жизни в социальных сетях. Артистка делится как семейными буднями, так и архивными кадрами, а однажды шокировала поклонников, показав свою бабушку.

На трогательной фотографии телеведущая позирует с родственницей на природе. Утяшева нежно обнимает бабушку, а в подписи делится своими мыслями.

«Сейчас, как в детстве, вжавшись в нее, я снова маленькая Ляся», — признается знаменитость.

Подписчики телеведущей не оставили без внимания публикацию кумира. Обсуждая снимок, они отметили, как Утяшева похожа на свою родственницу. По их мнению, героини снимка выглядят как один человек, только в разные периоды жизни.