Одно лицо: только посмотрите на любимую бабушку Утяшевой (фото)
Трогательный снимок не оставил поклонников равнодушными.
Ляйсан Утяшева предпочитает откровенно рассказывать о своей жизни в социальных сетях. Артистка делится как семейными буднями, так и архивными кадрами, а однажды шокировала поклонников, показав свою бабушку.
На трогательной фотографии телеведущая позирует с родственницей на природе. Утяшева нежно обнимает бабушку, а в подписи делится своими мыслями.
«Сейчас, как в детстве, вжавшись в нее, я снова маленькая Ляся», — признается знаменитость.
Подписчики телеведущей не оставили без внимания публикацию кумира. Обсуждая снимок, они отметили, как Утяшева похожа на свою родственницу. По их мнению, героини снимка выглядят как один человек, только в разные периоды жизни.
«Одно лицо с бабушкой. Сразу видно, какой будешь в старости», «Как вы на нее похожи», «Какая у вас красивая бабушка», — пишут пользователи Сети.