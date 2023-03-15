Одно лицо с матерью: фото дочери Анны Самохиной потрясло народ

Анна Самохина была главной красавицей российского кино. Пик ее популярности пришелся на 1990-е и 2000-е. Казалось, актриса всегда будет популярна и неотразима, но в 2010 году ее жизнь внезапно оборвалась.

У Анны осталась единственная дочь от первого брака с Александром Самохиным. Девочку назвали в честь отца. Она пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Александра появлялась в сериалах «Черный ворон», «Агент национальной безопасности», а также в фильмах «Дон Сезар де Базан» и «7 главных желаний».

Александра поразительно похожа на свою мать. Она унаследовала ее красоту, женственность, изысканность и даже родинку над губой. Поклонники Самохиной-младшей не перестают восхищаться ее внешностью: «Как Вы похожи на маму. Как будто в спектакле будет играть она», «Вы такая же красавица, как мама».

Семейная жизнь родителей Александры не сложилась: Анна подала на развод после семи лет совместной жизни. Позже у Самохиной начались отношения с бизнесменом Дмитрием Коноровым. Но он не смог найти общий язык с Александрой. Кроме того, Коноров хотел, чтобы Анна всецело посвящала себя ему, а не дочери. Личная жизнь Самохиной так и не сложилась. Анна скончалась в 47 лет от рака желудка.