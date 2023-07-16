Одно лицо с мачехой: на падчерицу «Красной шапочки» невозможно смотреть без умиления

Яна Поплавская почти многодетная мать. В первом браке с Сергеем Гинзбургом она родила двоих сыновей, Клима и Никиту. Оба уже выросли и живут свой жизнью, а Яна воспитывает дочь своего мужа, маленькую Лизу. Актриса очень тепло относится к падчерице и заботится о ней как о родной дочке.

Недавно Лизе исполнилось 10 лет Поплавская поделилась трогательным фото девочки и назвала ее своей лучшей подружкой. Подписчики не смогли сдержать умиления не только от красивой малышки, но и от нежного отношения мачехи к ней.

Фанаты отмечают, что девочка растет очень похожей на приемную маму, у нее такие же большие голубые глаза и красивая улыбка.

С журналистом Евгением Яковлевым Яна Поплавская вместе уже почти восемь лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте, а актриса на 14 лет старше мужа, они счастливы вместе и воспитывают дочь Евгения Лизу в любви и заботе.