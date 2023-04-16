Одно лицо: россияне ошарашены внешностью сына Расторгуева (фото)
Совсем недавно наследник певца отметил 29-летие.
Николай Расторгуев активно занят не только творчеством, но и общением с поклонниками. Музыкант ведет социальные сети, в которых рассказывает о своих буднях, концертах и новых композициях. А не так давно артист удивил поклонников, показав своего младшего сына Николая.
В записи, которую Расторгуев приурочил ко дню рождения наследника, он поделился несколькими детскими снимками именинника, а также совместными кадрами. В подписи же артист оставил трогательное пожелание.
Поклонники не смогли оставить без внимания запись. Кроме поздравлений они написали десятки удивленных сообщений. Как признались фанаты, они не ожидали, что Расторгуев-младший вырастет таким похожим на своего отца, ведь еще через пару лет их уже будет невозможно отличить друг от друга.
«Копия папа», «Как сын похож на вас, удивительно!», «Ну одно лицо», — считают подписчики.