Одно лицо: россияне ошарашены внешностью сына Расторгуева (фото)

Николай Расторгуев активно занят не только творчеством, но и общением с поклонниками. Музыкант ведет социальные сети, в которых рассказывает о своих буднях, концертах и новых композициях. А не так давно артист удивил поклонников, показав своего младшего сына Николая.

В записи, которую Расторгуев приурочил ко дню рождения наследника, он поделился несколькими детскими снимками именинника, а также совместными кадрами. В подписи же артист оставил трогательное пожелание.

Поклонники не смогли оставить без внимания запись. Кроме поздравлений они написали десятки удивленных сообщений. Как признались фанаты, они не ожидали, что Расторгуев-младший вырастет таким похожим на своего отца, ведь еще через пару лет их уже будет невозможно отличить друг от друга.