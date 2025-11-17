Одно из лучших Sci-Fi-аниме в истории выглядит так, будто с него списали «Аватар 2»: но в России о нем слышали полтора человека

А ведь здесь даже есть свои тулкуны.

На «Кинопоиске» – меньше тысячи оценок. На Rotten Tomatoes – пустота. Но стоит увидеть пару кадров, и мозг сам по себе прошепчет: «Погоди… это что, раскадровки к “Аватар 2: Путь воды“?» Нет, это «Последняя субмарина» – аниме 1998 года, которое обогнало время так уверенно, что тайтл почти никто не «догнал» до сих пор.

Гибрид 2D и 3D, океаническая бездна, плавные движения существ, которые могли бы сойти за тулкунов Пандоры, – всё это «Последняя субмарина», чей русский релиз в нулевые тихо прошёл мимо широкого зрителя.

Между тем в США она когда-то шла на Toonami как важная премьера – многодневный спецпоказ, который рекламировали так, будто это новый «Евангелион». Вот парадокс: на другом конце света аниме в свое время стало культовым, а у нас оно пошло ко дну.

Четырёхсерийная OVA рассказывает о мире после глобального потопа, где человечество вынуждено сражаться с новым видом – водными гибридами, созданными учёным, который решил перезапустить планету.

Экологический подтекст, моральные дилеммы, нарастающее чувство обречённости – всё это соседствует с экшеном, который и сегодня не выглядит устаревшим. Как и темы, которые, кажется, только становятся актуальнее.

Но главное – это визуальное безумие студии Gonzo. Той самой, что позже сделает «Хеллсинга» и «Ганца».

В «Субмарине» они впервые мощно смешали 2D и раннюю компьютерную графику, и даже если сегодня 3D чуть поскрипывает, стиль остаётся не просто «милым ретро», а очень смелым экспериментом, который предвосхитил целое направление.

Так что да, это скрытый бриллиант. А если судить по эстетике – ещё и дальний родственник «Аватара», родившийся задолго до Пандоры. Только вот Джеймс Кэмерон собрал миллиарды, а «Последняя субмарина» утонула в тишине.

Самое время нырнуть за ней и поднять на поверхность.

