Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одно из лучших Sci-Fi-аниме в истории выглядит так, будто с него списали «Аватар 2»: но в России о нем слышали полтора человека

Одно из лучших Sci-Fi-аниме в истории выглядит так, будто с него списали «Аватар 2»: но в России о нем слышали полтора человека

17 ноября 2025 12:19
Одно из лучших Sci-Fi-аниме в истории выглядит так, будто с него списали «Аватар 2»: но в России о нем слышали полтора человека

А ведь здесь даже есть свои тулкуны.

На «Кинопоиске» – меньше тысячи оценок. На Rotten Tomatoes – пустота. Но стоит увидеть пару кадров, и мозг сам по себе прошепчет: «Погоди… это что, раскадровки к “Аватар 2: Путь воды“?» Нет, это «Последняя субмарина» – аниме 1998 года, которое обогнало время так уверенно, что тайтл почти никто не «догнал» до сих пор.

Гибрид 2D и 3D, океаническая бездна, плавные движения существ, которые могли бы сойти за тулкунов Пандоры, – всё это «Последняя субмарина», чей русский релиз в нулевые тихо прошёл мимо широкого зрителя.

Между тем в США она когда-то шла на Toonami как важная премьера – многодневный спецпоказ, который рекламировали так, будто это новый «Евангелион». Вот парадокс: на другом конце света аниме в свое время стало культовым, а у нас оно пошло ко дну.

Одно из лучших Sci-Fi-аниме в истории выглядит так, будто с него списали «Аватар 2»: но в России о нем слышали полтора человека

Четырёхсерийная OVA рассказывает о мире после глобального потопа, где человечество вынуждено сражаться с новым видом – водными гибридами, созданными учёным, который решил перезапустить планету.

Экологический подтекст, моральные дилеммы, нарастающее чувство обречённости – всё это соседствует с экшеном, который и сегодня не выглядит устаревшим. Как и темы, которые, кажется, только становятся актуальнее.

Но главное – это визуальное безумие студии Gonzo. Той самой, что позже сделает «Хеллсинга» и «Ганца».

В «Субмарине» они впервые мощно смешали 2D и раннюю компьютерную графику, и даже если сегодня 3D чуть поскрипывает, стиль остаётся не просто «милым ретро», а очень смелым экспериментом, который предвосхитил целое направление.

Одно из лучших Sci-Fi-аниме в истории выглядит так, будто с него списали «Аватар 2»: но в России о нем слышали полтора человека

Так что да, это скрытый бриллиант. А если судить по эстетике – ещё и дальний родственник «Аватара», родившийся задолго до Пандоры. Только вот Джеймс Кэмерон собрал миллиарды, а «Последняя субмарина» утонула в тишине.

Самое время нырнуть за ней и поднять на поверхность.

Ранее мы писали: Приветы с того света: у самой популярной песни «Маши и Медведя» под миллиард просмотров, и от ее реального смысла – мороз по коже

Фото: Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году «Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году Читать дальше 9 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Читать дальше 7 декабря 2025
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше