Одно имя пробирало до мурашек: не поверите, как старушка держала в страхе весь Голливуд

Мир Голливуда полон слухов, сплетен и скандалов. На этом сделала свою карьеру журналистка Хедда Хоппер, которая умела раздуть сенсацию из ничего. Звезды «золотого Голливуда» боялись ее как огня.

Перед тем, как стать главным кошмаром селебрити, будущая скандалистка снималась в кино. Хедда появилась в картине «Битва сердец», где сыграла амбициозную и жеманную светскую львицу, то есть саму себя. Однако из-за состояния здоровья с актерством пришлось распрощаться. Но Хоппер не растерялась и «переключилась» на журналистику.

Хедда освещала самые горячие слухи и сплетни, не боялась мести со стороны звезд. Но такая смелость была опасна. Однажды она получила пинок от актера Спенсера Трейси после того, как Хоппер написала о его романе с Кэтрин Хепберн. Однако многие селебрити старались не ссориться с ней, чтобы не попасть под раздачу Хедды. Их страхи были не напрасны.

Как-то Хоппер раскритиковала самого Чарли Чаплина за его политические взгляды. На актера набросились власти США, из-за чего ему пришлось перебраться в Европу.

Хоппер оставалась светским хроникером до 80 лет. Даже в старости она наводила ужас на знаменитостей, ведь одна статья Хедды могла разрушить их карьеру и репутацию.