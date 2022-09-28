Одно фото вынудило советскую Твигги уехать из страны: виноваты американцы

Галина Миловская попала в моду случайно, за компанию с подругой. После театрального училища имени Щепкина она долго не могла найти работу, пока знакомая не предложила ей показывать одежду на подиуме. Миловскую взяли, правда, без особого энтузиазма — ее хрупкая фигура отличалась от идеалов советских моделей того времени с пышными формами.

Все изменилось в 1967 году, когда было принято решение о проведении первого международного фестиваля моды и приглашении в СССР западных модельеров. Со своими моделями дизайнерам ехать запретили, предложив выбрать из советских манекенщиц. Однако за рубежом тогда процветал «культ Твигги», для которой и создавали наряды. Единственной моделью , которая подошла под эти стандарты, стала Галина. Миловская оказалась настоящей звездой фестиваля, получив прозвище советская Твигги.

Спустя 2 года издание Vogue после долгих согласований сделало съемку с манекенщицей. На разворот была выбрана противоречивая фотография: Галина, широко расставив ноги, сидела на Красной площади. Позади нее высился Кремль. Под снимком находилась подпись «На прахе Сталина».

Разразился огромный скандал, и Миловскую уволили с работы. Она была вынуждена эмигрировать, уехав сначала в Израиль, а затем в Париж. Галина не стала продолжать карьеру модели и начала снимать документальные фильмы.