Одно фото все расставило по местам: вот на кого на самом деле похож сын Стоцкой

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей от бывшего мужа, ресторатора Сергея Абгаряна. И поклонникам не дает покоя то, что первенец артистки, маленький Саша, походит вовсе не на своего родного отца, а на одного музыканта, чье имя известно всей стране.

Как только знаменитость начала показывать малыша публике, все заговорили о том, что он напоминает Филиппа Киркорова. А когда поп-король обнародовал архивный снимок, на котором запечатлен ребенком, народ ахнул.

Александр — просто копия маленького Филиппа Бедросовича. Интересно, что звезда мюзиклов и сам это не отрицает. Не секрет, что в прошлом у коллег по цеху был страстный роман. До создания семьи дело не дошло, но кармическая связь никуда не делась. По крайней мере, именно ею Стоцкая объяснила тот факт, что ее наследник как две капли воды похож на бывшего мужа Пугачевой.