Одно фото прославило на всю Россию и сломало жизнь: печальная судьба Свидетеля из Фрязино

В 2006 году на просторах социальных сетей неожиданно начал появляться мем с мужчиной в белых спортивных брюках и кожаной куртке. Невозмутимый Свидетель, впервые он был замечен на свадебном фото одной из российских пар и мгновенно стал интернет-сенсацией. Миллионы пользователей вставляли его на различные фотографии, но эта популярность сыграла с героем снимка злую шутку.

Так, на пике популярности Свидетель из Фрязино успел «побывать» на встрече с английской королевской семьей, судебном заседании Михаила Ходорковского и даже попал в книгу «Антология фольклора рунета». Сам герой мема при этом не догадывался о своей популярности и узнал о славе, лишь когда в дверь к нему постучались представители СМИ.

Как оказалось, все это время он работал простым электриком и совсем не мечтал прославиться. Поэтому своей известности он совсем не был рад и даже несколько раз просил представителей СМИ полностью удалить все упоминания о нем из Интернета.

И если журналисты отнеслись к просьбе с пониманием, то обычные пользователи Сети продолжали использовать забавный снимок. Слава Свидетеля становилась все больше и больше и начала сказываться на его здоровье. Как позднее признавались его близкие, мужчина, имя которого до сих пор неизвестно, очень переживал и не хотел никого пускать в свою личную жизнь.

В итоге известность и стала причиной его смерти. Герой Интернета скончался в 2015 году в возрасте 44 лет. Журналисты не стали игнорировать желание знаменитости и не стали разглашать местонахождение его могилы, чтобы не привлекать излишнее внимание публики.