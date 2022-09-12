Одними судами не ограничились: что происходит в театре Ермоловой на самом деле

Театр Ярмоловой продолжают сотрясать скандалы. В прошлом году руководство в лице Олега Меньшикова приняло решение попрощаться сразу с 18 артистами, однако те через суд добились своего восстановления. Впрочем, на этом беспредел не прекратился.

Актерам так и не предоставили возможность выходить на сцену, а месяц назад и вовсе перестали платить зарплату. Тогда артисты решили не ограничиваться одними лишь судами и обратились за помощью к СМИ. После публикации в издании «Комсомольская правда» администрация Меньшикова решила все-таки выплатить деньги своим сотрудникам, а также небольшую компенсацию за задержку.

Об этом журналистам рассказала актриса Елена Бурханова-Калинина. Кроме того, артистка уточнила, что и ей, и ее коллегам хочется работать, а не вести судебные тяжбы за мизерную заработную плату. Между тем обстановка в театре, судя по всему, к лучшему не меняется. Недавно стало известно об увольнении ведущего актера Всеволода Болдина и снятии с репертуара аншлаговой постановки под названием «Ревизор».