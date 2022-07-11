«Одним подкаблучником больше»: вышедшего на сцену мужа Макеевой унизили на всю страну

В минувшие выходные 40-летняя актриса и певица Анастасия Макеева представила необычный дуэт. Она вышла на сцену в городе Всеволожске в Ленинградской области вместе с мужем Романом Мальковым. Они парой исполнили несколько песен. Как объяснила Макеева в соцсетях, для Малькова концерт стал дебютным.

«Родился настоящий дуэт, не просто мужа и жены, а творческий союз, который оценила публика», — так описала выступление Анастасия.

Но у пользователей соцсетей было другое мнение. Они удивились тому, что Мальков из бизнесмена в строительной сфере вдруг переквалифицировался в артисты, по всей видимости, уступив напору жены.

«Страна потеряла строителя», «Одним подкаблучником больше», — высмеяли Малькова комментаторы в Сети.

Напомним, Анастасия и Роман поженились в прошлом мае. Ради актрисы Мальков оставил семью, в которой у него родились четыре ребенка. В итоге его союз с Макеевой оказался омрачен многочисленными скандалами из-за выяснения отношений с бывшей женой и судебными спорами.