Одни такие: 3 знака Зодиака, которых Мессинг считал уникальными

Вольф Мессинг - одна из самых загадочных личностей прошлого столетия. Образ советского телепата овеян множеством мифов и легенд. Родившись в крохотном местечке возле Варшавы, в юности он отправился в Германию, где обнаружил, что обладает способностями к гипнозу и прорицательству. После того, как Мессинг напророчил гибель Гитлера, подвергся гонениям и был арестован, однако с помощью своего дара сбежал из-под стражи и перебрался в СССР. По слухам, к мнению телепата по разным вопросам прислушивался сам Иосиф Сталин. В круг интересов Вольфа Мессинга входила и астрология. В свое время он назвал знаки зодиака, которые, по его мнению, обладают удивительными способностями.

Овен

Люди, рожденные под весенним огненным знаком, обладают неповторимой энергетикой. В ней, по мнению Вольфа Мессинга, и заключается особый дар Овна. Свободолюбие, стремление к независимости, необыкновенная харизма - всеми этими качествами уроженцы знака наделены от рождения.

Овны - прирожденные лидеры. Способность вдохновлять окружающих своим примером и вести их за собой у них в крови.

Потому-то из представителей огненной стихии в большинстве случаев получаются талантливые руководители, полководцы, политики и другие сильные мира сего.

Весы

Советский телепат отзывался о Весах как о знаке противоречивом. В зависимости от того, какая чаша перевешивает в настоящий момент, они могут быть как спокойными и рациональными, так и жесткими, способными на манипуляции. Соседи по гороскопу часто не воспринимают его всерьез, а зря.

Мессинг отмечал прекрасно развитую интуицию Весов.

Люди, рожденные под этим воздушным знаком, могут предчувствовать те или иные события в своей собственной жизни или в жизни близких. Не стоит равнодушно отмахиваться от советов Весов, их прогнозы имеют обыкновение сбываться.

Водолей

Самый одаренный и многогранный знак в зодиакальном круге - именно так отзывался о Водолее легендарный Вольф Мессинг. Каждый, кто появился на свет под этим созвездием, может похвастаться каким-нибудь талантом.

С самого детства Водолей блистает везде, где бы ни оказался.

Советский телепат и гипнотизер считал, что представители воздушного знака отличаются от своих соседей по гороскопу. Они видят окружающий мир под особенным углом. Оригинальность Водолея может сослужить ему хорошую службу - если этот знак захочет стать известным, он добьется своего.