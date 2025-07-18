Одни скажут — попса, другие — классика: Илон Маск оказался фанатом аниме, но «Поднятие уровня» или «Дандадан» в его топ-7 не ищите

В подборку вошли и полнометражные шедевры Миядзаки, и «непонятные» тайтлы не для всех.

Илон Маск — не только гениальный директор SpaceX и Tesla, но и отаку. В 2021 году он опубликовал список своих любимых аниме, и его подборку фаворитов, вероятно, оценит среднестатистический зритель.

Хотя современные хиты вроде «Поднятия уровня в одиночку» или «Дандадана» в его топ не попали, зато там есть классика, которая многое говорит о его мировоззрении.

7. «Твое имя» (2016)

Маск включил в список этот трогательный фильм о телепортации через сны — истории двух подростков, Мицухи и Таки, которые внезапно начинают меняться телами.

Почему Маску зашло?

Фильм исследует судьбу, время и связь между людьми — темы, близкие технооптимисту вроде Маска.

Визуальная эстетика Синкая (особенно сцены с кометой) могла напомнить ему космические миссии SpaceX.

6. «Тетрадь смерти» (2006)

История Лайта Ягами, который решает стать богом нового мира, используя магическую тетрадь, убивающую людей, — одна из любимых аниме-работ Маска.

Что это говорит о нем?

Маск, как и Лайт, верит в радикальное преобразование мира (хоть и менее кровавыми методами).

«Тетрадь смерти» поднимает вопросы морали, власти и контроля — темы, которые Маск часто обсуждает.

5. «Принцесса Мононоке» (1997)

Маск назвал этот фильм Studio Ghibli в числе фаворитов. История противостояния природы и технологий (железный город vs. древние боги) оказалась ему близка.

Ирония в том, что…

Миядзаки критикует индустриализацию, а Маск строит гигафабрики.

Но оба верят, что технологии должны служить гармонии, а не разрушению.

4. «Евангелион» (1995)

Аниме о травмах, одиночестве и апокалипсисе кажется неожиданным выбором для «железного человека». Но:

Маск не раз говорил о депрессии и личных кризисах.

Тема искусственного интеллекта в «Евангелионе» (Ангелы, проект «комплементации человечества») перекликается с его предупреждениями об ИИ.

3. «Призрак в доспехах» (1995)

Кибернетизация человека, границы сознания, хакерские войны — все это Маск, конечно, оценил, ведь:

Мотоко Кусанаги — прототип нейроинтерфейсов Neuralink.

Фильм повлиял на «Матрицу», которую Маск тоже любит.

2. «Унесенные призраками» (2001)

Еще один фильм Ghibli в списке — история девочки Тихиро, попавшей в мир духов. Маск назвал его «шедевром», и не просто так:

Тема трансформации и взросления (как SpaceX и Tesla в начале пути).

Визуальная магия Миядзаки, вероятно, стала вдохновением для дизайна ракет и автомобилей Маска.

1. «Стальной алхимик: Братство» (2009)

Лучшее аниме всех времен по версии многих рейтингов — и Маск согласен, ведь история Эдварда и Альфонса Элриков — это наука, жертвенность и этика прогресса, а алхимия = инженерия для Маска: «Чтобы получить что-то, нужно что-то отдать».

Если в списке Илона Маска нет свежих хитовых сериалов последних лет вроде «Поднятия уровня в одиночку» или «Дандадан», это скорее всего говорит не о том, что он не следит за новинками, а о том, что для него важна глубина, философия и культурное наследие аниме. И в этом он не одинок — классика всегда остается на пике.

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