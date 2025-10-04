Одни работали над «Матрицей», а других уже нет в живых: что стало с актерами «Кин-дза-дза!» — за 39 лет их судьбы сложились по-разному (фото)

Культовая фантастическая комедия «Кин-дза-дза!» уже давно разобрана на цитаты, но судьбы актеров, создавших эти незабываемые образы, сложились очень по-разному.

Для кого-то фильм стал всего лишь яркой ролью в длинной карьере, а для других — поворотным пунктом, после которого жизнь изменилась навсегда. Давайте вспомним, что стало с героями планеты Плюк спустя десятилетия.

Станислав Любшин (дядя Вова)

На момент съемок Любшин был уже состоявшейся звездой, так что «Кин-дза-дза!» не оказала большого влияния на его карьеру. Он продолжил активно сниматься, выбирая в основном исторические роли — например, в сериалах «Годунов», «Великая» и «Раскоп».

Леван Габриадзе (Скрипач)

А вот для Габриадзе съемки в фильме оказались не самым приятным опытом, и вскоре он ушел из актерской профессии. Его дальнейший путь сложился блестяще, но в другой сфере.

Габриадзе уехал в США, освоил компьютерную графику и основал собственную студию Digital Gypsies, которая работала над трейлерами для «Матрицы» и «Годзиллы». Вернувшись в Россию, он стал успешным режиссером, сняв такие хиты, как «Выкрутасы» и нашумевший фильм «Убрать из друзей».

Евгений Леонов (Уэф)

К моменту выхода «Кин-дза-дза!» Леонов уже был народным артистом СССР и любимцем всей страны. Фильм добавил еще один блистательный образ в его коллекцию, а в последующие годы актер в основном занимался озвучкой мультфильмов. Его уход в 1994 году стал огромной потерей для российского кинематографа.

Юрий Яковлев (Би)

Яковлев, знаменитый по «Иронии судьбы» и «Ивану Васильевичу», и после «Кин-дза-дза!» продолжал сниматься, однако его карьера пошла на спад. Среди поздних работ были как удачные проекты вроде «Гардемарины, вперед!», так и проходные ленты вроде «Супермена поневоле».

Эпоха великого актера завершилась вместе с его уходом в 2013 году.

Ольга Машная (Деконт)

Машная продолжает сниматься и сегодня, но ее карьера после «Кин-дза-дза!» уже не была такой яркой, как в начале, когда она сыграла в «Слезах капали» и «Пацанах». Среди ее последующих работ — роли в «Гардемаринах» и сериале «Орел и решка», но ни одна из них не смогла повторить успех ранних картин.

Ирина Шмелева (Тачаночница)

Для Шмелевой, привыкшей к ролям романтических героинь, съемки в абсурдистской ленте Данелии стали пугающим опытом. Вскоре после фильма она вернулась к своему амплуа в мелодрамах, а в 1998 году переехала в США, где живет и работает до сих пор.

Лев Перфилов (Чатланин-диссидент)

Его роль в «Кин-дза-дза!» осталась, к сожалению, одной из последних заметных работ. После съемок актер почти не получал интересных предложений, и его карьера постепенно сошла на нет. Лев Перфилов ушел из жизни в 2000 году.

Георгий Данелия (Абрадокс)

Режиссер фильма не только снял эту культовую ленту, но и сам сыграл в ней чиновника Абрадокса. Позже он пригласил многих актеров в свою новую работу — фильм «Паспорт».

В 2012 году Данелия выпустил мультипликационный ремейк «Ку! Кин-дза-дза», но он не смог повторить успех оригинала. Великий режиссер ушел из жизни в 2019 году.

Каждая из этих судеб — отдельная история, где «Кин-дза-дза!» стала для кого-то трамплином, для кого-то — рядовой работой, а для кого-то — прощальным аккордом. Но все они навсегда останутся частью одной из самых любимых картин в истории советского кино.

