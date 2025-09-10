Меню
«Одни из нас», 2 сезон «Уэнсдей» и другие новинки: на «Кинопоиске» теперь есть пиратские сериалы (но есть неприятный нюанс)

10 сентября 2025 10:52
Впрочем, радоваться придется недолго.

Telegram-каналы разнесли новость, от которой у одних зрителей появились улыбки на лице, а у других закатились глаза. В Кинопоиске на страницах фильмов и сериалов внезапно появились ссылки… на пиратские копии в VK Видео.

Причём не где-то в тёмных углах каталога, а в карточках с классикой, хитовыми новинками вроде «Одни из нас» и «Уэнсдей» и даже проектами, которые уже есть в подписке самого сервиса.

Какие сериалы привели к скандалу

Абсурд довели до максимума на странице «Одни из нас»: там можно было найти ссылку на «пиратку», где ИИ изменил лица героев. Джоэла заменили на друга автора раздачи, а Элли превратили в Эллиота Пейджа.

Интернет смеётся, «Кинопоиск» оправдывается.

Позиция «Кинопоиска»

В комментарии Telegram-каналу «Культовые русские сериалы» сервис заявил, что «ссылки появились без их ведома». Данные о наличии фильмов и сериалов предоставляют партнёры, и они автоматически подтягиваются в карточки.

В этом случае VK Видео «пробросил» пиратские сериалы, и они подхватились алгоритмами сайта. На этом фоне не менее весёлый кейс с Premier: сервис вставляет рекламу своего проекта «Олдскул» прямо в пиратские ролики. Включаешь «Уэнсдей» на RuTube — и на седьмой секунде уже встречает Мария Аронова с промо нового сериала.

Уже после публикации поступил комментарий от «Кинопоиска» — ссылки на пиратские релизы были удалены. Вот что рассказали представители онлайн-кинотеатра: «Раздел "Где смотреть" создан на портале, чтобы пользователи могли узнать, на каких сервисах можно посмотреть тот или иной контент. Он предназначается исключительно для контента, доступного в России легально.

Информацию о наличии фильмов и сериалов на своих платформах предоставляют партнеры, данные автоматически отражаются в карточках. Партнёры при этом обязаны соблюдать законодательство РФ, в том числе о защите авторских прав, и отвечают за корректность данных.

Кинопоиск поддерживает только легальный просмотр фильмов и сериалов и выступает в интересах правообладателей контента. В случае, если ссылка ведёт на пиратский контент, она удаляется после обращений пользователей или партнёров».

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдей»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
