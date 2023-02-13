Одни глаза остались: британцы в шоке от преображения внучки Елизаветы II

К членам королевской семьи всегда приковано внимание мировой общественности. Недавно в поле зрения публики попала внучка Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская. Все дело в ее резких переменах во внешности.

В сентябре 2021 года принцесса впервые стала матерью. После рождения дочери Беатрис сильно похудела, и теперь на нее невозможно смотреть без слез. От внучки Елизаветы II остались одни глаза, а ее лицо выглядит худощавым и осунувшимся. А ведь еще совсем недавно она была довольно пухленькой девушкой в самом соку.

Британская общественность бьет тревогу: что случилось с Беатрис? Почему она выглядит такой болезненной? Видимо, все дело в материнстве, которое отнимает у 34-летней принцессы все силы.

Кстати, многие заметили, что женщины королевского двора плохо переносят беременность. Сестра Беатрис Евгения после родов набрала лишний вес, который долго не могла сбросить. А недавно стало известно, что она снова ждет ребенка. Пока неясно, какими метаморфозами обернется для нее вторая беременность.