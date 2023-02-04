Однажды и навсегда: девушки с этими именами выходят замуж раз в жизни

У многих женщин идеал семейной жизни сформировался ещё в детстве, при чтении сказок, герои которых жили вместе долго и счастливо. Мечта встретить своего принца и стать для него той самой, единственной вполне реальна для обладательниц определенных имен. Эти счастливицы чаще всего выходят замуж раз и на всю жизнь.

Александра

Обладательница имени Александра точно знает, чего хочет в жизни. При всей открытости и лёгкости в общении она, тем не менее, кажется девушкой-загадкой и притягивает к себе мужчин, точно магнит.

Разгадать тайну и покорить сердце такой неприступной красавицы - задача не из простых, но тот, кому это удастся, будет до самой старости носить Сашу на руках и пылинки с неё сдувать.

Анна

Девушки, нареченные именем Анна, обладают особенной энергетикой. Спокойные, доброжелательные, мягкие в общении, они привлекают внимание мужчин своей непохожестью на других дам. Семейная жизнь с обладательницей этого имени будет похожа на сказку. Анна всегда будет верна своему избраннику заботлива и ласкова с ним. Её муж знает, какое сокровище ему досталось, и ценит это всей душой.

Екатерина

Имя Екатерина носят дамы, в которых самым удивительным образом сочетаются консервативность и любовь к экспериментам, строгость и безбашенность, общительность и таинственность.

Брак с обладательницей этого имени становится для мужчины увлекательным приключением, путешествием длиною в жизнь, в которое он с удовольствием последует рука об руку с возлюбленной.

Людмила

Женское имя Людмила ассоциируется в первую очередь со сказочной героиней, мягкой, женственной, верной. Действительно, обладательницы этого имени могут похвастаться этими качествами. Но при этом в них также есть внутренний стержень, стойкость, позволяющая переносить все тяготы. Мужчин Людмила покоряет раз и навсегда - выбрав в спутницы жизни эту женщину, партнёр больше никогда не станет смотреть налево.

Марина

Именем Марина называют искренних и решительных женщин.

У них прекрасная интуиция, которая позволяет сразу же определить, что там на уме у поклонника - настоящее чувство или корыстный интерес?

Встретив того, кто действительно её любит, Марина и сама открывает ему сердце. И она, и её избранник свято чтят семейные узы, хранят друг другу верность и остаются вместе в горе и радости до самой старости.