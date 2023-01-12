«Однажды двадцать лет спустя»: Машу Круглову сегодня не признает ни один россиянин (фото)

Фильм «Однажды двадцать лет спустя» показал многим зрителям, что многодетная семья — это престижно, и далеко не каждый способен взять на себя такую ответственность. Сюжет картины строится вокруг героини, которая стала матерью десятерых детей. Она приходит на встречу одноклассников, и вместе со своими знакомыми женщина пытается ответить на важные вопросы о предназначении и судьбе человека.

Одним из самых запоминающихся персонажей стала Маша Круглова. Милая девочка с интересной внешностью сразу привлекла к себе внимание зрителей. Однако после этой картины в фильмографии Дарьи Мальчевской больше не было успешных проектов. Юная актриса заметно подросла, а режиссеры не готовы были предложить ей взрослые роли. Так и закончилась ее карьера.

Сегодня уже взрослая Дарья развивает свою онлайн-школу, а также проводит экскурсии по столице, передает «Антенна ». Также она преобразилась и внешне, но все равно остается красавицей. В этой серьезной бизнес-леди со строгим стилем одежды сложно распознать полюбившуюся всем Машу Круглову.