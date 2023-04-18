Одна вещь на видео с Долиной вызвала бурные обсуждения в Сети: только посмотрите на нее

Лариса Долина никогда не боялась экстравагантных нарядов, которые привлекали внимание публики. И даже сейчас, несмотря на свой возраст, она старается соответствовать модным тенденциям и нередко поражает фанатов яркими экспериментами.

Например, в недавнем ролике, который она записала в честь православной Пасхи, она появилась в неожиданном для фанатов образе. На Долиной можно увидеть белые рваные джинсы, кроссовки на высокой подошве, а завершает наряд кепка, с которой «стекают» застывшие белые капли.

Наряд не оставил поклонников равнодушными. В комментариях они разделились на два лагеря. Кто-то похвалил Долину за любовь к экспериментам, а другие осудили. По мнению последних, артистка выглядит безвкусно, образ совсем не соответствует ее возрасту, а самой певице нужно как можно скорее сменить стилиста.

«Какая безвкусная одежда. Особенно кепка», «Бейсболка классная, очень нравится», «Переоденьте ее кто-нибудь, сколько можно», «Позорище», — делятся своим мнением подписчики.

Сама Долина не стала реагировать на нападки подписчиков, хотя старается отвечать на сообщения пользователей Сети и не игнорирует их.