Одна в списке: женщин этого знака Зодиака мужчины считают самыми несексуальными

Необязательно быть классической красавицей для того, чтобы притягивать к себе мужские взгляды. Сексуальность - качество, которое может быть свойственно как обладательнице внешности топ-модели, так и обычной женщине с неидеальными параметрами. Именно оно дарит представительницам прекрасного пола уверенность в себе, манкость, привлекательность. По словам астрологов, представительницы одного знака зодиака лишены этой черты - их признали самыми нежеланными. Рассказываем, кто же среди зодиакальных дам удостоился такого нелестного статуса.

Козерог

Согласно исследованиям, проведенным астрологами, представительницы земного знака считаются самыми холодными и непривлекательными. После первого свидания с ними мужчины редко жаждут продолжения и обрывают телефоны и мессенджеры звонками и сообщениями.

Все дело в том, что женщины, рожденные под знаком Козерога, обладают слабой сексуальной энергетикой. Они поздно начинают интересоваться взаимоотношениями между полами, предпочитая личной жизни учебу и работу.

Но впоследствии это выходит им боком.

Женщина-Козерог не привыкла думать о себе как о соблазнительнице. В ее гардеробе обычно полно офисных костюмов, в том числе брючных, а вот платьев и туфелек на высоких каблуках днем с огнем не сыщешь. Она не привыкла делать макияж, укладку, подбирать нужные аксессуары к наряду… одним словом, она не привыкла быть женственной.

Однако если умение краситься и накручивать голливудскую волну еще можно развить со временем, то манеру держать себя, походку, голос и другие детали образа, которые притягивают мужчин и пленяют их, так просто не наверстаешь.

Даме-Козерогу приходиться учиться этому с нуля, и не факт еще, что у нее получится.

Представительницы земного знака пытаются подражать роковым женщинам, копировать чужие сексуальные жесты и повадки, но, как правило, получается неестественно. Мужчины все равно чувствуют, когда перед ними по-настоящему притягательная дама, а когда - лишь ее бледная копия.

В результате женщина-Козерог страдает от одиночества, поскольку не может пробудить в понравившихся парнях интерес и желание.

В постели она также придерживается консервативных взглядов, на предложения поэкспериментировать отвечает недовольством. Редко какой мужчина способен прожить с ней долго под одной крышей.