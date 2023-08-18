Одна умерла, вторая его сторонится: вот что известно о сестрах Федора Бондарчука

Федор Бондарчук стал достойным наследником творческих родителей. Его отец был выдающимся артистом и кинорежиссером. «Война и мир» Сергея Бондарчука считается советской классикой. А Ирину Скобцеву называли одной из ярких красавиц-актрис СССР.

Бондарчук-старший был женат трижды. Поэтому у его сына оказалось сразу две сестры — сводная от второго брака отца и родная. Вот только связь режиссера с родственницами уже потеряна.

Так, например, Наталья Бондарчук сторонится брата, предпочитая не работать с ним на площадке. По словам артистки, у них слишком разные подходы к созданию картин. Она осудила постановщика за съемки лишь популярных и актуальных проектов с высокорейтинговыми актерами. Из-за этого режиссер, по ее словам, не интересуется более камерными работами.

А родную сестру Алену Федор Бондарчук потерял в 2009 году. О болезни звезды кино долго молчали: она страдала от рака и проходила лечение в Израиле. Актриса умерла в возрасте 47 лет.