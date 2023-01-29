Одна трагическая смерть на троих: кого еще постигла жуткая участь Миронова

Театральные подмостки стали смертоносными не только для Андрея Миронова, который умер от аневризмы головного мозга, играя Фигаро на гастролях в Латвии. Самый выдающийся и титулованный Ватсон (дуэт Виталия Соломина и Игоря Ливанова отмечали как лучший сами британцы) не смог избежать этой трагической участи. Он умер от инсульта во время «Свадьбы Кречинского» — спектакля по пьесе Сухово-Кобылина, который он сам переформатировал в мюзикл и сам же поставил. Ему стало плохо после первого акта, коллеги вызвали скорую, но спасти артиста не удалось.

Не миновала страшная участь смерти на виду и отца русского регги Александра Барыкина. На концерте в Оренбурге ему стало так нехорошо, что он не смог допеть песню и удалился за кулисы. Врачи приехали быстро, но и здесь, к сожалению, оставалось лишь констатировать обширный инфаркт, который привел к невосполнимой утрате.