Одна судьба на двоих: за голосами Малыша и Карлсона стояла страшная трагедия

Над мультфильмом «Малыш и Карлсон» работали такие гениальные артисты, как Василий Ливанов и Клара Румянова. Первый подарил свой голос «мужчине в самом расцвете сил», а вторая — его юному другу. При этом коллегам по цеху вряд ли бы выпала подобная честь, если бы не одна беда на двоих.

Оказалось, что мастера дубляжа имели серьезные проблемы с голосом, вызванные тяжелой болезнью. В юности Румянова говорила довольно низким голосом, но все изменилось после того, как она подцепила воспаление легких. После выздоровления артистка с ужасом обнаружила, что ее голос пропал. Вернулся же он лишь после нескольких месяцев молчания, и тогда знаменитость поняла, что ее тембр стал неестественно высоким.

Нечто подобное случилось и с Ливановым. Работая над лентой «Неотправленное письмо», артисту довелось озвучивать своего героя не в студии звукозаписи, а в тайге. Чтобы все получилось, знаменитости приходилось кричать на морозе, после чего он понял, что совсем не может говорить. Тогда медсестра настоятельно рекомендовала артисту молчать в течение двух недель, что он и сделал. А когда, наконец, заговорил, то понял, что в его голосе появилась та самая уникальная хрипотца, которая стала характерной чертой любимого многими Карлсона.