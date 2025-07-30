Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Если вы подсели на корейские сериалы после «Игры в кальмара» и ищете что-то такое же захватывающее, но без долгих сезонов — у нас есть отличная подборка. Эти дорамы настолько компактные, что каждую из них можно осилить за вечер.

Возможно, вы скептически относитесь к короткому формату, считая, что за 4-6 эпизодов невозможно раскрыть персонажей и историю. Однако эти мини-сериалы доказывают обратное: лаконичность только усиливает эффект.

Особенно хороши такие дорамы для тех, кто любит неожиданные повороты, но не хочет тратить недели на просмотр. Здесь нет времени на раскадровку — зрителя сразу бросают в гущу событий.

Романтика, триллеры, детективы или психологические драмы — независимо от жанра, эти истории оставляют после себя яркое послевкусие. И самое главное — остановиться после одной серии будет практически невозможно.

Эти проекты созданы так, чтобы вы включали следующую серию автоматически, забыв про сон и планы на завтра. Так что если ищете вариант для ночного марафона, который не разочарует — эта подборка точно для вас.

Готовы ли вы рискнуть своим режимом сна? Потому что после первой же дорамы из этого списка вы, скорее всего, захотите посмотреть и остальные 11. Но предупреждаем: ответственность за недосып мы не несем.

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