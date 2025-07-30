Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

30 июля 2025 13:17
Кадры из дорам «Убийцы тоже бывают романтичными» и «Суждено быть с тобой»

Если любите «добивать» сериал за вечер, вот отличные варианты.

Если вы подсели на корейские сериалы после «Игры в кальмара» и ищете что-то такое же захватывающее, но без долгих сезонов — у нас есть отличная подборка. Эти дорамы настолько компактные, что каждую из них можно осилить за вечер.

Возможно, вы скептически относитесь к короткому формату, считая, что за 4-6 эпизодов невозможно раскрыть персонажей и историю. Однако эти мини-сериалы доказывают обратное: лаконичность только усиливает эффект.

Особенно хороши такие дорамы для тех, кто любит неожиданные повороты, но не хочет тратить недели на просмотр. Здесь нет времени на раскадровку — зрителя сразу бросают в гущу событий.

Романтика, триллеры, детективы или психологические драмы — независимо от жанра, эти истории оставляют после себя яркое послевкусие. И самое главное — остановиться после одной серии будет практически невозможно.

Эти проекты созданы так, чтобы вы включали следующую серию автоматически, забыв про сон и планы на завтра. Так что если ищете вариант для ночного марафона, который не разочарует — эта подборка точно для вас.

Готовы ли вы рискнуть своим режимом сна? Потому что после первой же дорамы из этого списка вы, скорее всего, захотите посмотреть и остальные 11. Но предупреждаем: ответственность за недосып мы не несем.

Ранее мы писали: Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал

Фото: Кадры из сериалов «Убийцы тоже бывают романтичными», «Суждено быть с тобой»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание Читать дальше 31 июля 2025
Понравился главный герой дорамы «Хороший мальчик»? Вот еще 5 крутых проектов с его участием — у одного рейтинг 9.3 на IMDb Понравился главный герой дорамы «Хороший мальчик»? Вот еще 5 крутых проектов с его участием — у одного рейтинг 9.3 на IMDb Читать дальше 31 июля 2025
«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина «Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина Читать дальше 30 июля 2025
Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара» Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара» Читать дальше 29 июля 2025
Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал Читать дальше 29 июля 2025
Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше Читать дальше 28 июля 2025
Корейский «Граф Монте-Кристо»: Тарантино плакал при просмотре тюремной драмы с душераздирающей концовкой Корейский «Граф Монте-Кристо»: Тарантино плакал при просмотре тюремной драмы с душераздирающей концовкой Читать дальше 28 июля 2025
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти Читать дальше 31 июля 2025
Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика Читать дальше 31 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше