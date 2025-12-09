Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко

Меню
9 декабря 2025 21:00
Сейчас на такое бы никто не решился.

Дорогие фильмы традиционно ассоциируются с Голливудом — «Мстители», «Аватар», «Титаник». Кажется, что только там умеют спускать десятки миллионов ради нескольких минут зрелища.

Но один из главных рекордов давно принадлежит вовсе не США, а СССР. Причем добиться такого успеха получилось без единого пикселя компьютерной графики.

«Война и мир» Сергея Бондарчука

Кино, которое сегодня практически невозможно повторить. Современные режиссеры рисуют армии на компьютере, а вот советская съемочная группа просто вывела настоящие войска в поле. Все было по-честному: люди, кони, дым, земля, взрывы — и ни одного монитора.

Именно такая титаническая работа подарила миру сцену Бородинского сражения, которую до сих пор называют одной из самых дорогих в истории.

Больше 15 тысяч человек насчитывалось в массовке — и это только по минимуму. Были также задействованы исторические костюмы, оружие, километры окопов, 23 три тонны взрывчатки, 40 тысяч литров керосина для огненных эффектов.

Ходит версия и покруче: к съемкам могли подключить до 120 тысяч человек, включая настоящих военнослужащих. Даже если цифра преувеличена — масштаб остается запредельным.

В пересчете на сегодняшние деньги одна только эта сцена стоит около 100 миллионов долларов. Для сравнения: одни из самых затратных сцен есть и в «Матрице», «Перл-Харборе», «Я — легенда», но режиссеры этих картин не превышали ценник в 15 млн долларов.

Почему так вышло?

Потому что другого выхода в 60-е просто не существовало. Хотешь снять войну — выводи людей, технику, ставь палатки, рви землю пиротехникой. Бондарчук сделал все это и снял битву, которая спустя полвека вызывает трепет даже у видавших все режиссеров.

Сегодня подобный эпизод не разрешат и не оплатят: слишком опасно, слишком дорого, слишком сложно. Но именно поэтому съемки «Войны и мира» остаются уникальным событием в истории кино.

Каждый раз, когда говорят, что масштабные сцены — прерогатива Голливуда, хочется напомнить: одна из самых дорогих и безумных баталий была создана в СССР. И она до сих пор выглядит так, будто ее никто не сможет превзойти. Нечто похожее удалось создать лишь Питеру Джексону во «Властелине колец».

Ранее мы писали: Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Война и мир» (1965-1967 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
