Одна сцена из «Мужиков!..» поставила Полину в тупик: городские не поймут

Одним из лидеров проката в кинотеатрах в 1981 году стал советский фильм Искры Бабича «Мужики!..». На съемках ленты возникало немало трудностей. Сначала исполнитель главной роли Александр Михайлов, на котором настаивал постановщик, наотрез отказался сниматься. Сценарий картины показался ему неправдоподобным. На то, чтобы уговорить актера продолжить работу, потребовалось время.

А после проблемы возникли у юной актрисы Ирины Ивановой, которая сыграла в фильме маленькую Полину. Ее снимок Бабич увидел в папке с портфолио детей к картине «Приключения Электроника» и оценил глубокий и мудрый взгляд. В кадре Иванова действительно казалась не по годам взрослой, но деревенскую жизнь она представляла с трудом. Ира всегда росла в городе, поэтому никак не могла взять в толк, почему ее героиня так плачет из-за коровы. Взрослым коллегам и режиссеру пришлось рассказывать девочке, как строится сельский быт. Только проникнувшись этим описанием, Ирина смогла показать нужные эмоции в сцене.